Jeep renegade здійснив наїзд на дитину у Трускавці

У середу, 4 серпня, у Трускавці на Львівщині 36-річний водій на автомобілі Jeep renegade збив неповнолітнього хлопця. Дитину з травмами забрали до лікарні.

У поліції Львівщини розповіли, що аварія сталася близько 17:30 на вул. Івасюка. 36-річний мешканець Дрогобича здійснив наїзд на 11-річного хлопчика, місцевого мешканця. Унаслідок наїзду дитину з травмами забрала «швидка».

Хлопчик живий і з травмами перебуває у лікарні (фото Наталі Кулик)

Керівник Дрогобицької міської лікарні Андрій Коцюба розповів ZAXID.NET, що постраждалого у ДТП хлопця доправили до лікарні з важким переломом правої ноги. Після надання першої медичної допомоги дитину транспортували у львівську обласну лікарню ОХМАТДИТ.

Водія, який здійснив наїзд на дитину, привозили на медосвідчення у Трускавецьку міську лікарню. Зі слів головного лікаря Ігоря Стасика, експертиза показала, що водій був тверезий.

За фактом аварії слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст.286 (порушення правил безпеки дорожнього руху) ККУ. Винуватцю загрожує до трьох років обмеження волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років.