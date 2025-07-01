Костопільський районний суд виніс вирок водію автобуса Дмитру Ковлеву, який збив на смерть пішохідку. На момент ДТП в його салоні перебував 31 пасажир. Обвинуваченому призначили три роки іспитового строку, хоча рідні загиблої просили для нього максимальне покарання.

Як йдеться у вироку від 23 червня, аварія сталася 8 січня 2023 року на трасі Городище – Рівне – Старокостянтинів. Близько 17:20 водій пасажирського автобуса Дмитро Ковлев збив жінку, яка рухалася проїзною частиною. Від отриманих травм жінка померла у лікарні.

У суді Дмитро Ковлев розповів, що він їхав з пасажирами із Сарн у напрямку Костополя. У селі Мирне він помітив жінку, яка йшла посеред дороги у попутному напрямку. Тоді обвинувачений почав екстрено гальмувати, однак уникнути зіткнення йому не вдалося. За словами Дмитра Ковлева, він намагався вирішити з потерпілими питання про компенсацію шкоди, однак вони не йдуть на контакт. Наразі він встиг відшкодувати по 60 тис. грн двом родичам загиблої.

Потерпілі просили суд провести розгляд справи за їх відсутності, зазначили, що мають до обвинуваченого претензії матеріального та морального характеру. Крім того, просили призначити водію максимальне покарання.

Суддя Лілія Грипіч визнала Дмитра Ковлева винним за ч. 2 ст. 286 КК України (порушення ПДР, що спричинило смерть потерпілого), проте звільнила від основного покарання та призначила три роки іспитового терміну. Рішення ще можна оскаржити в апеляційному суді.