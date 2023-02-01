Тернопільський суд оштрафував 60-річного водія шкільного автобуса за нанесення легких тілесних ушкоджень учню. Інцидент стався восени 2021 року. Під час сварки з неповнолітнім школярем водій схопив його за шию, а тоді декілька разів шарпнув його за сорочку. На шиї у підлітка залишились синці. Своєї провини чоловік не визнавав, однак суд визнав його винним і оштрафував на 860 грн. Крім того, чоловік повинен буде сплатити 10 тис. грн моральної компенсації.

Зазначимо, що інцидент стався 13 жовтня 2021 року біля школи в селі Баворів Тернопільського району. Близько 15:30 водій шкільного автобуса Зіновій К. під’їхав до центрального входу школи. Коли автобус зупинився, першим до дверей підбіг малолітній учень. Роздратований поведінкою школяра, водій вийшов з автобуса та наказав хлопчику останнім зайти до салону.

За учня заступився його старший брат. У результаті між 60-річним водієм і неповнолітнім школярем виник конфлікт. Під час сварки обвинувачений схопив школяра правою рукою за шию й сильно стиснув, від чого на шиї учня лишились два синці. Тоді обвинувачений правою рукою схопив неповнолітнього за сорочку в ділянці грудей та з силою декілька разів шарпнув його.

Засідання у цій справі відбулось 8 листопада 2022 року в Тернопільському міськрайонному суді. Зіновія К. визнали винним у порушенні ч. 1 ст. 125 ККУ (умисне легке тілесне ушкодження) та призначили йому 850 грн штрафу. Також суд частково задовольнив цивільний позов представника потерпілого та стягнув з обвинуваченого 10 тис. грн моральної шкоди.

З цим вироком водій автобуса не погодився і подав апеляцію, вимагаючи закрити провадження. Однак, як повідомила прес-служба Тернопільського апеляційного суду, колегія суддів вирішила залишити вирок у силі.

«Хоча обвинувачений своєї вини не визнав і наполягав, що фізичної сили до потерпілого не застосовував, а між ним і неповнолітнім стався словесний конфлікт, його винуватість доведено показами потерпілого і свідків – учнів навчального закладу, висновком судово-медичної експертизи, іншими матеріалами кримінального провадження. Тому твердження апелянта щодо його непричетності до вчинення кримінального проступку колегія суддів визнала необґрунтованим», – вирішила колегія суддів.

Відтак вирок залишили без змін: водій повинен буде сплатити 850 грн штрафу та ще 10 тис. грн моральної компенсації батькам потерпілого учня.