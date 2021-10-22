Згідно з рішенням суду, водій повинен заплатити 17 тис. грн штрафу

Водія «Луцького підприємства електротранспорту» Михайла Марчука оштрафували на 17 тис. грн за спробу дати хабар поліцейським. У березні 2021 року чоловіка зупинили патрульні через перевезення надто великої кількості пасажирів у салоні маршрутки, що порушувало карантинні вимоги. Аби уникнути покарання, чоловік дав патрульним 800 грн хабара. Втім, виявилось, що чоловік давав хабар даремно – суд закрив справу за порушення водієм карантину, оскільки поліцейським не вдалося довести, що маршрутка рухалася. Попри це за спробу підкупу правоохоронців чоловіка оштрафували на 17 тис. грн.

Інцидент стався 11 березня 2021 року у Луцьку. Як йдеться у постанові Луцького міськрайонного суду від 15 квітня, водія автобуса «Богдан» звинувачували у порушенні карантинних вимог. Зокрема, зранку на вулиці Ковельській водій начебто пропустив забагато пасажирів у салон. У протоколі патрульних зазначено, що в салоні був 31 пасажир, хоча максимальна допустима кількість становить 22 людини. Патрульний склав на водія адмінпротопротокол за порушення ст. 44-3 КУпАП (порушення правил щодо карантину людей).

Як йдеться вже у іншому вироку від 19 жовтня, аби уникнути покарання, Михайло Марчук намагався дати патрульним хабара. Його попередили, що за це передбачена кримінальна відповідальність, але все ж чоловік поклав 800 грн між передніми сидіннями поліцейського автомобіля. Патрульні грошей не взяли. Поліція розпочала провадження за фактом спроби надання неправомірної вигоди службовій особі.

Луцький міськрайонний суд визнав водія винним у порушенні ч.1 ст. 369 ККУ (пропозиція неправомірної вигоди службовій особі). Водієві призначили штраф 17 тис. грн, а 800 грн хабара повинні конфіскувати в дохід держави. Рішення можна оскаржити протягом 30 днів з дня його проголошення.

Зазначимо також, що у справі про перевезення недопустимої кількості пасажирів Михайлові Марчуку не призначили жодного покарання. Суддя Віталій Ковтуненко вирішив, що відео з бодікамер не містить доказів того, що обвинувачений був за кермом маршрутки, тож провадження було закрито.