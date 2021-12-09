Синоптики оголосили на п’ятницю штормове попередження

У п’ятницю, 10 грудня, по Львову та області оголошено штормове попередження. Львівський регіональний центр з гідрометеорології прогнозує на дорогах ожеледицю, вночі та в першій половині дня – туман видимістю 200-500 м, ожеледь, по області вдень подекуди налипання мокрого снігу. Тож водіїв просять бути уважними.

за прогнозом синоптиків, по Львівській області у п'ятницю, 10 грудня буде хмарно з проясненнями. Вдень дощ та мокрий сніг, подекуди налипання мокрого снігу. Вночі та в першій половині дня місцями туман, ожеледь, на дорогах ожеледиця. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура вночі становитиме 1-6° морозу, вдень від 2° морозу до 3° тепла.

По Львову також буде хмарно з проясненнями. Вночі без істотних опадів. Вдень дощ та мокрий сніг. Вночі та в першій половині дня туман, ожеледь. На дорогах ожеледиця. Температура вночі 1-3° морозу, вдень 1-3° тепла. Як повідомляв ZAXID.NET, у західних областях до понеділка, 13 грудня, прогнозують потепління, а також мокрий сніг із дощем.

У Львівській міськраді розповіли, що ще з 20 листопада всі комунальні підприємства, які задіяні у прибиранні вулично-дорожньої мережі, переведені в режим цілодобового чергування. Зокрема, йдеться про снігоприбиральну техніку. За необхідності, техніка готова виїхати для посипання магістральних вулиць, підйомів, мостів.

У разі виникнення будь-яких непередбачуваних ситуацій мешканців просять повідомляти на «гарячу лінію міста» за номером 1580.