Організатора схеми викрили у березні 2025 року

Шацький районний суд Волинської області виніс вирок 41-річному начальнику відділення прикордонної служби Роману С. за організацію незаконної вирубки та збуту деревини. Обвинувачений залучив до схеми лісничого та власників приватних пилорам. Попри масштабність оборудки, чоловік отримав лише 1,5 року іспитового терміну.

Як йдеться у вироку суд від 21 листопада, у січні 2025 року керівник прикордонного наряду на Волині організував незаконні рубки в Ростанському лісництві. Щоб маскувати незаконну діяльність, дерева зрізали на ділянках, де офіційно дозволена заготівля. Звідти їх вивозили вантажівкою ГАЗ та екскаватором, а потім розпилювали на пилорамах у селах Острів’я та Мельники.

Учасники схеми мали різні ролі: лісничий забезпечував доступ до ділянок і попереджав про перевірки, власники пилорам приймали, розпилювали та продавали деревину. За один кубометр зрубаної деревини спільники отримували по 2000 грн.

Слідство встановило щонайменше три епізоди незаконних рубок і збуту деревини: 29 січня, 8 лютого та 5 березня. Загалом було знищено десятки дерев сосни, дуба, берези та вільхи поза межами дозволених обсягів. Деревину вивозили як на приватні подвір’я, так і до відпочинкових комплексів.

Розкрити схему вдалося після того, як один із її учасників звернувся до правоохоронців та почав співпрацювати зі слідством.

Суддя Наталія Жевнєрова визнала прикордонника винним у незаконній вирубці лісу та привласненні чужого майна, вчиненими за попередньою змовою ( ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 246, ч. 4 ст. 191 КК України), проте звільнила від покарання та призначила 1,5 року іспитового терміну. Рішення ще можна оскаржити в апеляції.