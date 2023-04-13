Двох уродженців Луганщини затримали за кількасот метрів від українсько-польського кордону

Волинський райсуд оштрафував двох чоловіків, які намагались незаконно перетнути українсько-польський кордон. Затримали їх орієнтовно за 800 метрів від лінії розмежування. Прикордонникам вони пояснили, що хотіли втекти з України, аби уникнути мобілізації.

Як повідомляли прикордонники, про рух невідомих чоловіків у бік українсько-польського кордону правоохоронців проінформував мешканець прикордоння. На місце виїхали військовослужбовці відділу прикордонної служби «Амбуків». Орієнтовно за 800 метрів від кордону вони затримали двох чоловіків, які пробирались до Польщі через ліс.

Особи порушників встановили: ними виявились 21- та 22-річні уродженці Луганщини. Прикордонникам вони пояснили, що хотіли втекти з України, аби уникнути мобілізації.

На обох порушників склали адмінпротоколи за ст. 204-1 КУпАП (спроба незаконного перетину кордону), які згодом відправили на розгляд Володимир-Волинського міського суду. У постановах йдеться, що на засідання вони не прийшли і подали письмові заяви, у яких просили розглянути справу за їхньої відсутності. Свою вину чоловіки не заперечували.

Суд визнав порушників винними за статтею про незаконний перетин кордону та призначив їм по 8,5 тис. грн штрафу. Окрім того, вони також повинні сплатити по 536 грн судового збору.