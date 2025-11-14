У місті Рожище Луцького району 48-річному місцевому жителю, який має І групу інвалідності з дитинства, вручили повістку. Про це повідомила 13 листопада у соцмережах волонтерка Віра Шварцкоп. Водночас у Волинському ТЦК та СП пояснили ZAXID.NET, що у державних реєстрах не було відомостей про інвалідність чоловіка, тому його викликали для уточнення облікових даних.

Віра Шварцкоп написала на своїй сторінці у фейсбуці, що мешканця Рожища на імʼя Микола зобовʼязали прибути до ТЦК та СП вранці у пʼятницю, 14 листопада. За її словами, він з дитинства має І групу інвалідності й опублікувала відео розмови з чоловіком.

«Що такі люди, як Микола, можуть зробити на війні? Чого наша держава дозволяє такі кроки? Чого молоді, здорові чоловіки з військовими званнями можуть бути знятими з військового обліку, а чоловікам, як Микола, треба оформляти відстрочки», – додала волонтерка.

Речниця Волинського ТЦК та СП Уляна Кравчук у коментарі ZAXID.NET пояснила, що чоловіка викликали лише для уточнення даних, оскільки в державних реєстрах не було інформації про його інвалідність.

«Такі відомості мають бути внесені до Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов’язаних та резервістів, тому чоловікові вручили повістку для уточнення облікових даних», – зазначила Уляна Кравчук.

За її словами, якщо людина має інвалідність з дитинства, то, згідно з постановою КМУ №560, необхідно оформити відстрочку від призову. Це дозволяє узгодити інформацію у всіх державних реєстрах, зокрема, у реєстрі військовозобов’язаних.

Речниця окремо підкреслила, що виклик не пов’язаний з мобілізацією чи участю у бойових діях і що рідні чоловіка вже подали документи на відстрочку до ЦНАПу.