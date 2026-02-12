Любешівський районний суд Волинської області виніс вирок Роману Нивчику за замах на вбивство. Обвинувачений кинув гранату у родичів, з якими ворогував. Унаслідок вибуху 56-річні чоловік і жінка отримали осколкові поранення. За скоєне порушнику призначили 14 років тюрми. Про це у середу, 11 лютого, повідомила пресслужба прокуратури області.

Як йдеться у вироку суду, інцидент стався вночі 13 липня 2024 року. За даними слідства, Роман Нивчик у стані алкогольного сп’яніння прийшов із гранатою Ф-1 до будинку свого зведеного брата, з яким тривалий час конфліктував. У помешканні також перебувала дружина потерпілого.

Обвинувачений привів гранату в дію та кинув її на подвір’я біля входу до будинку. Унаслідок вибуху 56-річні чоловік і жінка отримали численні осколкові поранення. Потерпілому діагностували понад 40 металевих уламків у тілі.

У суді Роман Нивчик вини не визнав та заявив, що перебував удома, а потерпілі нібито обмовляють його. Водночас постраждалий розповів, що між ними тривалий час існував конфлікт через будинок, в якому він проживає. За його словами, обвинувачений неодноразово погрожував йому та вимагав залишити помешкання.

Суд також врахував, що на момент скоєння злочину чоловік перебував під цілодобовим домашнім арештом у межах іншого кримінального провадження – щодо завдання легких тілесних ушкоджень, зокрема працівникові поліції.

Суддя Андрій Савич визнав Романа Нивчика у замаху на умисне вбивство двох людей та незаконному поводженні з боєприпасами (ч. 2 ст. 15, п. 1, 5 ч. 2 ст. 115, ч. 1 ст. 263 КК України) та призначив йому покарання у вигляді 14 років позбавлення волі. Також засуджений має виплатити понад 425 тис. грн компенсацій. Рішення ще можна оскаржити в апеляційному суді.