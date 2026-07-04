4 липня Володимир Зеленський зустрівся в Одесі з військовими ВМС ЗСУ

У суботу, 4 липня, Володимир Зеленський відвідав Одесу. Президент зустрівся з бійцями Військово-морських сил ЗСУ та відзначив державними нагородами напередодні дня ВМС України (5 липня). Крім того, Володимир Зеленський оголосив про створення нової бригади протимінних кораблів і Військово-морської академії в Одесі. Про це повідомили на сайті Офісу Президента.

«Саме до цьогорічного Дня Військово-морських сил України і як знак шани та вдячності нашим ВМС я ухвалив рішення на розвиток Військово-морських сил України, на розвиток нашої Одеси – рішення про створення у нас в Одесі нової сильної Академії військово-морських сил», – сказав Володимир Зеленський.

Академію ВМС створять на базі Інституту Військово-морських сил Національного університету «Одеська морська академія». Як зауважує «Мілітарний», до цього з 1992 року підготовку офіцерів українського флоту здійснював Севастопольський військово-морський інститут, який згодом реорганізували в Академію ВМС імені Павла Нахімова.

Після окупації Криму у 2014 році військові та курсанти, які відмовилися присягати Росії, евакуювалися до Одеси, де на базі цивільного ВНЗ «Одеська морська академія» створили військово-морський факультет. У 2016 році Кабінет Міністрів реорганізував підрозділ в окремий Інститут Військово-морських сил.

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Також під час візиту до Одеси президент повідомив про створення нової бригади протимінних кораблів, яка виконуватиме завдання на морі та за потреби допомагатиме партнерам забезпечувати безпеку.

«У цьому наша перевага перед багатьма в Європі: ми можемо наш український досвід, фаховість, військову експертизу зробити основою нових гарантій безпеки для тих, хто допомагав і допомагає нам», – наголосив Володимир Зеленський.

Нагадаємо, 27 червня ВМС повідомили про знищення російського катера біля берегів Херсонщини.