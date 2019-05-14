Володимир Зеленський назвав депутатів ВРУ брехунами через тяганину з його інавгурацією

Володимир Зеленський

Новообраний президент Володимир Зеленський обурюється тим, що народні депутати 14 травня не призначили дату його інавгурації. У своєму дописі у Facebook він процитував слова голови Верховної Ради Андрія Парубія про те, що 14 травня народні обранці визначаться з інавгурацією.

«Брехня дрібних шахраїв», – написав Зеленський, апелюючи до відомого словосполучення «цитати великих людей».

Новообраний президент також використав каламбур, зазначивши, що скорочена назва Верховної Ради України є одночасно її девізом – ВРУ (російською «вру» – «брешу»).

«Запам’ятайте прізвища депутатів цього скликання. І на наступних Парламентських виборах – робіть висновки. Зробимо їх разом», – підсумував Зеленський.

Зазначимо, що Верховна Рада планує цього тижня визначити дату інавгурації президента. Раніше сьогодні комітет із питань регламенту Верховної Ради переніс засідання, на якому мали розглядати питання про дату інавгурації новообраного президента.

Засідання було заплановане на 9:00 14 травня, але згодом було перенесено на 12:00. Причина не повідомлялася. Зрештою, в. о. голови Павло Пинзеник заявив, що комітет розгляне проекти постанов про призначення дати інавгурації 15 травня.

Нагадаємо, раніше новообраний президент Володимир Зеленський на зустрічі з керівниками фракцій парламенту запропонував дату інавгурації 19 травня. Відповідний проект постанови був також зареєстрований у парламенті. Однак пізніше голова Інституту національної пам’яті (УІНП) Володимир Вятрович нагадав, що на кожну третю неділю травня припадає День пам’яті жертв політичних репресій, тому 19 травня є невдалою датою для інавгурації президента.

10 травня Зеленський виступив із терміновим зверненням до Верховної Ради: у ньому він вимагав призначити його інавгурацію на 19 травня. Також він заявив, що Порошенко «коїть незворотне» і порівняв чинного президента з «невихованим туристом» і «кульгавою качкою». Порошенко відповів Зеленському на порівняння з «невихованим туристом», наголосивши, що Україна — не номер у єгипетському готелі.

Також раніше Зеленський написав листа спікерові парламенту Андрію Парубію, в якому наполягає на призначенні інавгурації на 19 травня. У такому випадку згідно із законом він встигне розпустити Верховну Раду, якщо захоче цього і будуть законні підстави. Водночас сам Зеленський заявив, що про розпуск парламенту говорити зарано.