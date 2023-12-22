В Україні спростять ввезення гуманітарної допомоги

Володимир Зеленський у четвер, 21 грудня, підписав закон № 9111 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо спрощення порядку ввезення, обліку та розподілу гуманітарної допомоги».

У пояснювальній записці до законопроекту зазначається, що Закон України «Про гуманітарну допомогу», який був ухвалений у 1999 році та не враховував умов воєнного стану. воєнний контекст. Зараз ситуація в Україні вимагає спрощення порядку ввезення, обліку та розподілу гуманітарної допомоги.

Тепер закон № 9111 розширив перелік отримувачів та набувачів гуманітарної допомоги в умовах воєнного стану. Серед них: державні та комунальні підприємства, органи місцевого самоврядування, Державна служба з надзвичайних ситуацій, дипломатичні та консульські установи, іноземні неурядові організації без статусу юрособи тощо.

Товарам, які придбані за кордоном та задекларовані при ввезенні як гуманітарна допомога за умови їх безоплатної передачі набувачам надається статус гуманітарної допомоги.

Також закон надав можливість передавати транспортні засоби без оподаткування як гуманітарну допомогу безпосередньо військовослужбовцям. Зазначається, що закон сприятиме зменшенню бюрократичного тиску. В Україні запровадять електронну систему обліку гуманітарної допомоги та призупиняють норми про подання щомісячних звітів до введення в дію електронного обліку гуманітарної допомоги.

Нагадаємо, Верховна Рада підтримала за основу та в цілому законопроекти №10341 та №10342 щодо звільнення від податку на додану вартість та мита при ввезенні в Україну комплексів радіоелектронної боротьби та пластин для бронежилетів для армії.