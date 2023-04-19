Президент вручив військовослужбовцям нагороди

Президент Володимир Зеленський приїхав з робочим візитом на Волинь. Він відвідав прикордонників на ділянці, де сходяться кордони України, Польщі та Білорусі. Про візит стало відомо у середу, 19 квітня, після повідомлення Офісу президента.

Прикордонники продемонстрували обсяг робіт, які були виконані з початку 2022 року задля укріплення кордону з Білоруссю в межах Волинської області.

«Президент також оглянув пункт спостереження та дворівневу систему ровів на кордоні. З позиції спостережного поста було продемонстровано, як за допомогою систем віддаленого відеоспостереження здійснюється цілодобовий нагляд за лінією кордону. Главі держави показали системи виявлення безпілотних літальних апаратів», – йдеться у повідомленні.

Також президент поспілкувався з військовослужбовцями Державної прикордонної служби України та вручив їм нагороди, зокрема ордени Богдана Хмельницького ІІІ ступеня, «За мужність» ІІІ ступеня, а також медалі «За військову службу Україні».

Нагадаємо, напередодні, 18 квітня, Володимир Зеленський відвідав передові позиції Збройних сил України в Авдіївці Донецької області.