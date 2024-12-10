Зеленський вважає, що пріоритетом має бути постачання ракет і зниження військового потенціалу Росії

Президент Володимир Зеленський вважає, що Україна не повинна компенсувати брак обладнання та підготовки молодістю солдатів. Про це він у вівторок, 10 грудня, написав у соцмережі Х.

«У ЗМІ багато говорять про зниження призовного віку українців для відправлення на фронт. Ми повинні зосередитися на забезпеченні наявних бригад технікою та на підготовці особового складу для використання цієї техніки. Ми не повинні компенсувати брак обладнання й підготовки молодістю солдатів», – йдеться у дописі.

Зеленський вважає, що пріоритетом має бути постачання ракет і зниження військового потенціалу Росії, а не зниження призовного віку в Україні. Відтак метою повинно бути збереження якомога більшої кількості життів, а не збереження зброї на складах.

При цьому президент наголосив, що США здатні досягати успіху у завершенні російсько-української війни, та для цього потрібна єдність Америки, Європи та всіх у світі, хто цінує безпеку, а також сильні позиції та гарантії миру.

Зазначимо, 9 грудня речник Державного департаменту США Метью Міллер повідомив, що Сполучені Штати та союзники будуть готові забезпечити екіпіруванням українських рекрутів, якщо Київ погодиться розширити мобілізацію. При цьому він зазначив, що Україна повинна сама ухвалювати рішення щодо складу своїх Збройних сил.

«Ми чітко дали зрозуміти, що якщо вони створять додаткові сили для участі в бойових діях, ми та наші союзники будемо готові оснастити та навчити ці сили», – додав Міллер.

Нагадаємо, наприкінці листопада стало відомо, що адміністрація чинного президента Сполучених Штатів Америки Джо Байдена закликала Україну швидко збільшити чисельність збройних сил через перегляд мобілізаційного законодавства. Пропозиція США передбачає зниження мобілізаційного віку з 25 до 18 років