Володимир Зеленський вшанував пам'ять загиблих воїнів на Личаківському цвинтарі

У середу, 11 січня, президент України Володимир Зеленський перебуває із робочим візитом на Львівщині. Глава держави вшанував пам'ять загиблих Героїв російсько-української війни на Личаківському цвинтарі.

«Розпочав свій візит до Львова з найважливішого – вшанування пам'яті українських воїнів. Слава всім, хто віддав життя за нашу свободу і незалежність нашої держави! Слава Україні!»,- йдеться у повідомленні на офіційному акаунті президента у Telegram.

Вінки та квіти поклали до могил полеглих українських воїнів на Марсовому полі Личаківського кладовища.

Личаківське військове кладовище – територія військових поховань у Львові. На цьому полі розташований Меморіал пам’яті героїв УПА та поховані воїни УПА, хрест на знак пам’яті про українських січових стрільців, три невеликі кам'яні хрести, під якими є крипти-гробниці, де перепоховані жертви більшовицького терору, закатованих у Замарстинівській в'язниці, алея, де поховані солдати, які загинули під час другої світової війни.

У центральній частині Личаківського військового кладовища з квітня 2022 року ховають воїнів російсько-української війни. Зараз на Полі почесних поховань №86а поховані 239 Героїв.