Володимир Зеленський закликав США посилювати санкції проти Росії

Глава держави подякував США за допомогу у сфері безпеки

Президент України Володимир Зеленський подякував США за допомогу у подоланні російської агресії та закликав продовжувати посилювати санкції проти Москви. Про це він заявив під час зустрічі з представниками Адміністрації та Конгресу США, передає прес-служба президента ввечері в понеділок, 20 травня.

«США є потужним і дуже серйозним партнером для України, перш за все, у подоланні агресії Росії. Самостійно здолати російську агресію на Донбасі та в Криму ми не зможемо. Тому нам потрібна ваша допомога. Хотів би закликати вас, щоб США продовжували посилення санкцій проти РФ», – наголосив Зеленський.

Глава держави подякував США за допомогу у сфері безпеки, а також подякував президенту США Дональду Трампу за привітання і висловив сподівання на зустріч найближчим часом.

З американської сторони у зустрічі взяли участь міністр енергетики США Рік Перрі, спеціальний представник США з питань України Курт Волкер, сенатор США Рон Джонсон.

Зазначимо, що сьогодні американська делегація прибула на інавгурацію Зеленського і передала йому вітання від Трампа.

Як інформував ZAXID.NET, 20 травня Володимир Зеленський офіційно вступив на посаду президента України. Він одразу заявив, що розпускає Верховну Раду.