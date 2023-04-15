Дочка Шойгу обіймає посаду президентки російської спортивної федерації тріатлону

Президент України Володимир Зеленський запровадив нові санкції РНБО проти 400 фізичних та 250 юридичних осіб – росіян, білорусів та українців, які дотичні до Росії. Під санкції потрапила і донька міністра оборони Росії Сєргєя Шойгу, яка є президенткою російської федерації тріатлону.

Про нові санкції свідчать укази №227/2023 та №228/2023, опубліковані в суботу, 15 квітня. Перший указ передбачає санкції проти 351 фізичної та 254 юридичних осіб-росіян. Другий указ Володимира Зеленського запровадив персональні фінансові обмеження щодо 87 фізичних осіб – громадян Росії, Білорусі та України.

«Відповідно до статті 107 Конституції України постановляю увести в дію рішення Ради національної безпеки та оборони України від 15 квітня 2023 року "Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)"», – йдеться в указах.

Під санкції потрапила і донька міністра оборони Росії Шойгу Ксєнія, яка обіймає посаду президентки федерації тріатлону Росії. Разом із нею під санкції потрапили міністр спорту Сєргєй Ковальчук, гімнастка Свєтлана Хоркіна та фігурист Ілья Авєрбух.

Окрім спортивних діячів країни-агресорки, санкції наклали на російських підприємців та працівників, зокрема тих, хто працює на російські ІТ-компанії «Яндекс», «Рамблер», «ВКонтакте» та інші.