Володимира В'ятровича звільнили з посади голови Інституту національної пам'яті

Не «реванш», а нормалізація: про історичну політику без пафосу та істерик.

Володимир В'ятрович очолював УІНП від березня 2014 року

Володимира В'ятровича звільнили з посади голови Українського інституту національної пам'яті. Про це історик повідомив на своїй сторінці на Facebook.

«Я завершив каденцію на посаді Голови Українського інституту національної пам’яті. Це були наповнені п’ять з половиною років», – написав він.

«Більшість амбітних цілей, які ставив перед собою, досягнув. Україна вільна від тоталітарної символіки. Архіви КГБ відкриті.Справедливість щодо учасників визвольного руху відновлено: їх визнано борцями за незалежність.Реабілітація жертв репресій за оновленим законом розпочалася.Проведено масштабну працю з популяризації української історії та розвінчування міфів про наше минуле», – зазначив історик.

У коментарі УНІАН Володимир В'ятрович зазначив, що рішення про його звільнення ухвалив Кабмін. «Я звільнений згідно з рішенням Кабінету міністрів, воно буде офіційно оголошене», – заявив він.

За словами тепер вже екс-посадовця, він отримав запевнення від прем'єр-міністра Олексія Гончарука, що попри зміну керівника, Інститут збереже статус органу влади та інструменту політики національної пам‘яті, будуть продовжені формат та напрямки роботи.

42-річний історик обіймав цю посаду з березня 2014 року.

Раніше В'ятрович був членом наглядової ради Національного музею-меморіалу жертв окупаційних режимів «Тюрма на Лонцького» у Львові, екс-директором Архіву Служби безпеки України (2008–2010 рр.). Він автор та співавтор чотирнадцяти книг з історії визвольного руху та Другої світової війни.

2015-го Український інститут національної пам'яті, який очолював В'ятрович, спільно із іншими авторами розробив чотири законопроекти про політику декомунізації в державі.

Під час позачергових парламентських виборів він потрапив до виборчого списку партії Петра Порошенка під номером 25, проте за підсумками голосування до Верховної Ради не потрапив, оскільки політична сила екс-президента не набрала достатньої кількості голосів.

Водночас деякі історики критикували праці та дії Володимира В'ятровича, звинувачуючи його у політичній ангажованості при висвітленні дій ОУН та УПА.

Також його неодноразово критикували польські посадовці. Ця критика посилилася після запровадження мораторію на ексгумацію на території України останків загиблих під час Другої світової війни поляків. Його запровадив УІНП 2017 року. Це рішення було відповіддю на демонтаж у Польщі низки пам'ятників загиблим українцям, зокрема і воїнам УПА.

Після оприлюднення інформації про звільнення В’ятровича, прихильники політики екс-голови Інституту нацпам’яті та його колишні колеги почали дякувати йому в соцмережах, чимало дописів опублікували з хештегом #дякуюВʼятровичу.