У Всесвітній організації охорони здоров'я вважають, що вагітні жінки також мають брати участь у клінічних випробуваннях нових методів лікування та препаратів проти коронавірусу. Про це під час брифінгу сказав гендиректор ВООЗ Тедрос Адханом Гебреєсус.

Він наголосив, що вагітні жінки не схильні до більшого ризику зараження Covid-19, ніж решта людей, проте якщо вони інфіковані – мають більший ризик тяжких ускладнень.

«Тож дуже важливо, щоб вагітні жінки в усіх країнах мали доступ до вакцин і могли захистити своє життя та життя своїх дітей», – сказав Гебреєсус.

Він закликав фармкомпанії та агентства включати вагітних жінок у клінічні випробування нових методів лікування та вакцин проти коронавірусу.

Окрім того, гендиректор ВООЗ наголосив, що, на щастя, передавання коронавірусу від матері до дитини внутрішньоутробно або під час пологів трапляється дуже рідко, а в грудному молоці активного вірусу не виявляли.

Нагадаємо, що експерти Всесвітньої організації охорони здоров’я вважають, що попри поширення штаму коронавірусу «Омікрон», пандемія може закінчитися вже у 2022 році.