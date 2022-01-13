Влада Ізраїлю розпочне вакцинацію від коронавірусу дітей починаючи з 6-місячного віку. Міністерство охорони здоровʼя країни планує початок такої кампанії у квітні.

Як інформує NV.ua з посиланням на ізраїльське видання Times of Israel, такий крок продиктований поширенням штаму «Омікрон», який заразніший серед дітей. Крім того, коронавірус, як вважають в МОЗ Ізраїлю, може викликати у дітей запальний мультисистемний синдром.

«Діти часто хворіють набагато менше, ніж дорослі, але вони можуть мати PIMS (дитячий запальний мультисистемний синдром, наслідок Covid -19) і тривалий Covid, тому важливі вакцини, і для дітей до п’яти років будуть вакцини», – сказав радник уряду по коронавірусу професор Надав Давидович.

Дітей щепитимуть вакциною компанії Pfizer. Наразі вона проводить клінічні випробування мінідоз на дітях віком від 6 місяців до 5 років. Наявні дані показують позитивний результат.

Зазначимо, що наразі в Ізраїлі вакцинують дітей від 5 років.

Як інформував ZAXID.NET, у грудні 2021 року у країні дозволили четверту дозу вакцини від коронавірусу, але виключно людям з ослабленою імунною системою.