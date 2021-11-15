Препарат Pfizer дозволений для вакцинації дітей в Ізраїлі

В Ізраїлі схвалили препарат BioNTech/Pfizer для вакцинації від коронавірусу дітей віком від 5 до 11 років. Раніше в країні щеплення робили дітям віком від 12 років та дорослим, повідомляє Deutsche Welle.

Члени групи експертів, що консультується міністерством охорони здоров’я, практично одноголосно дійшли висновку, що «переваги вакцини набагато переважують її ризики».

Комісія також переважною більшістю голосів рекомендувала вакцинувати навіть тих дітей, які вже перенесли коронавірус. За результатами клінічних випробувань з використанням Pfizer на дітях, ефективність вакцини у запобіганні симптомам хвороби становить 90,7%.

Ампули з вакциною BioNTech/Pfizer у «дитячому дозуванні» мають прибути до Ізраїлю до 18 листопада, що дозволить негайно розпочати кампанію вакцинації дітей молодшого віку.

Як зазначають у МОЗ країни, четверта хвиля епідемії в Ізраїлі йде на спад. Загалом з початку пандемії в країні було виявлено 1337041 випадків зараження коронавірусною інфекцією ((+3298 за тиждень). При цьому зараз на лікуванні перебувають 5843 осіб (-550 за тиждень). 8140 (+26 за тиждень) хворих) на Covid-19 померли.

Як інформував ZAXID.NET, 3 листопада у США схвалили застосування вакцини від коронавірусу виробництва Pfizer/BioNTech для дітей віком від 5 до 11 років.