Влада Ізраїлю схвалила використання четвертої дози вакцини від коронавірусу. Її пропонуватимуть людям, старшим 60 років, та медикам. Йдеться про другу бустерну дозу вакцини виробництва BioNTech/Pfizer, яку минулого тижня схвалили для людей з ослабленим імунітетом і тих, які проживають у закладах для літніх людей.

Як пише DW, таким чином в Ізраїлі намагаються протистояти новій хвилі зараження, спричиненої штамом «Омікрон», та сподіваються запобігти важкому перебігу захворювання в літніх людей.

Зазначимо, що після появи штаму «Омікрон» у світі різко зросла кількість нових заражень коронавірусом. Так, в останній тиждень 2021 року у світі фіксували понад мільйон нових хворих на Covid-19, зокрема, 30 грудня – 1,89 млн. В Ізраїлі кількість нових випадків зросла учетверо. Водночас кількість смертей від ускладнень коронавірусу пропорційно не зросла, і це дає можливість припустити, що новий варіант хвороби менш смертельний, а вакцинація також допомагає запобігти летальним випадкам.

За даними міністерства охорони здоров’я Ізраїлю, повністю вакциновано близько 60% населення країни. Під повною вакцинацією у Ізраїлі розуміють щеплення або трьома дозами, або ж двома за умови, якщо друга була отримана недавно. У той же час сотні тисяч людей, які мають право на бустерну дозу вакцини, досі нею не щепилися.

Нагадаємо, що Україна запровадила бустерну дозу вакцини медикам та працівникам інтернатів.