Ізраїль схвалив четверту бустерну дозу вакцини від коронавірусу
Таким чином в Ізраїлі намагаються протистояти новій хвилі зараження, спричиненої штамом «Омікрон»
Влада Ізраїлю схвалила використання четвертої дози вакцини від коронавірусу. Її пропонуватимуть людям, старшим 60 років, та медикам. Йдеться про другу бустерну дозу вакцини виробництва BioNTech/Pfizer, яку минулого тижня схвалили для людей з ослабленим імунітетом і тих, які проживають у закладах для літніх людей.
Як пише DW, таким чином в Ізраїлі намагаються протистояти новій хвилі зараження, спричиненої штамом «Омікрон», та сподіваються запобігти важкому перебігу захворювання в літніх людей.
Зазначимо, що після появи штаму «Омікрон» у світі різко зросла кількість нових заражень коронавірусом. Так, в останній тиждень 2021 року у світі фіксували понад мільйон нових хворих на Covid-19, зокрема, 30 грудня – 1,89 млн. В Ізраїлі кількість нових випадків зросла учетверо. Водночас кількість смертей від ускладнень коронавірусу пропорційно не зросла, і це дає можливість припустити, що новий варіант хвороби менш смертельний, а вакцинація також допомагає запобігти летальним випадкам.
За даними міністерства охорони здоров’я Ізраїлю, повністю вакциновано близько 60% населення країни. Під повною вакцинацією у Ізраїлі розуміють щеплення або трьома дозами, або ж двома за умови, якщо друга була отримана недавно. У той же час сотні тисяч людей, які мають право на бустерну дозу вакцини, досі нею не щепилися.
Нагадаємо, що Україна запровадила бустерну дозу вакцини медикам та працівникам інтернатів.