До зони відповідальності ПвК «Захід» входять: Львівщина, Волинська, Закарпатська, Івано-Франківська, Рівненська, Тернопільська, Хмельницька та Чернівецька області

У понеділок, 26 серпня, під час ранкової повітряної тривоги воїни ПвК «Захід» у своїй зоні відповідальності знищили шість ворожих БпЛА та 29 крилатих ракет. Про це повідомив начальник Львівської ОВА Максим Козицький.

«Сьогодні вранці наша область пережила п’ятигодинну повітряну тривогу. Як вдалося встановити станом на зараз, за цей час воїни ПвК «Захід» у своїй зоні відповідальності знищили шість ворожих бойових безпілотників та 29 крилатих ракет», – написав Козицький.

Важливо зазначити, що зона відповідальності ПвК «Захід» – це не лише Львівщина. Це також Волинська, Закарпатська, Івано-Франківська, Рівненська, Тернопільська, Хмельницька та Чернівецька області.

Нагадаємо, вранці понеділка, 26 серпня, Росія здійснила комбіновану атаку на всю територію України, застосувавши спершу ударні дрони Shahed і ракети різного типу. На Львівщині атакою пошкоджені обʼєкти енергетики, внаслідок чого виникли перебої з електрикою, а у Львові – з водопостачанням. Голова Дрогобицької РДА Степан Кулиняк повідомив, що ракета влучила в енергообʼєкт на території району, виникла незначна пожежа. Потерпілих та жертв немає.

Як повідомив командувач Повітряних сил егнерал-лейтенант Микола Олещук у соцмережах, 26 серпня Росія випустила по Україні 236 засобів повітряного нападу, протиповітряна оборона України знищила 102 ракети та 99 ударних БпЛА.