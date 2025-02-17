Військові ССО зачистили промислову будівлю та ліквідували 23 російських військових

Військові Сил спеціальних операцій на одному з напрямків зачистили промислову будівлю та ліквідували 23 російських військових. Відео операції у понеділок, 17 лютого, опублікували у соцмережах ССО. За даними Telegram-каналу «Бавовна», будівля розташована на Покровському напрямку.

Як розповіли військові, оператори дронів 3-го полку Сил спеціальних операцій в промисловій будівлі виявили скупчення російських військових. До зайнятого окупантами приміщення висунулась тактична група українських військових та провела зачистку. Воїни ССО, перебуваючи в оточені, утримували позиції протягом двох діб.

«Внаслідок інтенсивних бойових дій на території спалахнула пожежа. Група операторів ССО успішно відійшла на броньованих автомобілях Hamvee», – йдеться у повідомленні ССО.

В результаті операції воїни ССО ліквідували 23 окупантів: 10 в будівлі та 13 довкола неї. Українські військові відійшли без втрат.

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Нагадаємо, 22 січня військові ССО показали спробу окупантів штурмувати позиції українських військових. Спецпризначенці протягом вісьмох годин відбивали наступ та в результаті ліквідували 60 північнокорейських військових, яких росіяни кинули у бій.