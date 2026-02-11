У Зарічному з аукціону продали право оренди землі на вулиці Харківця

У селищі Зарічне Вараського району планують звести багатоквартирний житловий будинок. Йдеться про три-чотириповерхову забудову на ділянці площею 0,45 га поблизу одного з найбільших ліцеїв громади. Право оренди цієї землі на десять років продали на аукціоні за понад 35 тис. грн.

Аукціон відбувся 2 лютого на сайті державних закупівель Prozorro. Зарічненська селищна рада продала право оренди на десять років земельної ділянки на вулиці Харківця. Її цільове призначення – для будівництва та обслуговування багатоквартирного житлового будинку.

Стартова ціна лота становила 29 654 грн. У торгах взяли участь двоє учасників. Переможцем став Святослав Бежаєв, який запропонував 35 400 грн. Його конкурент Володимир Пюро подав пропозицію на 300 грн меншу. З переможцем уклали договір оренди терміном на десять років.

Голова Зарічненської селищної ради Богдан Квачук розповів «Суспільному», що у разі реалізації проєкту це може стати першим будівництвом багатоквартирного житла в селищі за останні 30 років.

«Це зручна локація біля одного з найбільших ліцеїв громади, де дійсно не вистачає нового житла. Безпосередньо у Зарічному немає можливості купити нові квартири – продають вживані у незадовільному стані, без централізованого опалення», – зазначив посадовець.

За його словами, містобудівні умови дозволяють звести будинок висотою не більше чотирьох поверхів. Попередньо планують будівництво без ліфта, що має здешевити квартири для майбутніх мешканців.

Богдан Квачук підтвердив, що переможець аукціону сплачуватиме 35 400 грн орендної плати щороку. Після завершення будівництва земельну ділянку планують передати у користування співвласникам будинку. У селищній раді наголошують, що земля має чітке цільове призначення і не може використовуватися для інших потреб.

Також у громаді є ще дві суміжні ділянки, які потенційно можуть використати для житлової забудови.

Додамо, що переможець аукціону Святослав Бажаєв зареєстрований як ФОП із жовтня 2021 року. Окрім діяльності у сфері інжинірингу, геології та геодезії, він спеціалізується на будівництві житлових і нежитлових приміщень.