ВРП подала на звільнення суддю Ігоря Качура

Вища рада правосуддя відсторонила суддю Окружного адмінсуду Києва Ігоря Качура та рекомендує його звільнити. Про це йдеться у повідомленні, опублікованому на сайті ВРП у понеділок, 23 березня. Ігор Качур є фігурантом так званих «плівок ОАСК», що у 2019-2020 роках опублікувало НАБУ в межах розслідування.

Вказується, що Перша дисциплінарна палата ВРП під час засідання 23 березня ухвалила рішення про застосування до Ігоря Качура дисциплінарного стягнення у вигляді звільнення з посади. Зазначається, що подання про звільнення автоматично відстороняє суддю від права здійснювати правосуддя.

«У разі ухвалення органом, що розглядає справи про притягнення до дисциплінарної відповідальності суддів, рішення про застосування до судді дисциплінарного стягнення у виді подання про звільнення судді з посади такий суддя автоматично тимчасово відстороняється від здійснення правосуддя до ухвалення рішення про його звільнення з посади Вищою радою правосуддя. Судді вважаються тимчасово відстороненими від здійснення правосуддя без ухвалення Вищою радою правосуддя окремого рішення», – йдеться у повідомленні.

За даними «Центру протидії корупції», рішення про подання на звільнення Качура не підтримав лише один член ВРП – Віталій Махінчук, якого за своєю квотою призначив на посаду президент Володимир Зеленський. Для звільнення Качура з посади рішення мають підтримати всі члени ВРП, інакше – рішення Дисциплінарної палати скасують.

ЦПД також вказує, що 16 лютого 2022 року Ігор Качур мав розглядати позов про нібито незаконне усунення Віктора Януковича з посади президента. Попри те, що він працював в уряді Януковича та був членом ЦВК, яка оголосила його переможцем президентських виборів 2004 року, Качур не заявив про самовідвід. Ще один позов Януковича мав розглядати суддя ОАСК Євгеній Аблов. Встановлено, обидва позови потрапили до суддів через втручання в автоматизований розподіл: 40 із 43 суддів були виключені з розгляду.

Нагадаємо, у 2019 та 2020 роках НАБУ опублікувало так звані «плівки ОАСК» – записи розмов, що були зроблені в Окружному адміністративному суді Києва. На оприлюднених НАБУ аудіофайлах – обговорення тиску на суддів та інші державні органи. Очільника ОАСК Павла Вовка та ще шістьох суддів підозрюють у спробі захоплення влади, створенні злочинної організації та втручанні в роботу державного діяча. Слідчі вважають, що злочинна група, яку очолював Павло Вовк, планувала захопити державну владу, встановивши контроль над Вищою кваліфікаційною комісією суддів України (ВККСУ), Вищою радою правосуддя (ВРП) та створення штучних перешкод у їхній роботі.

У серпні 2020 року НАБУ оголосило у розшук Павла Вовка, а також його заступника, трьох суддів цього ж суду та двох колишніх членів Вищої кваліфікаційної комісії суддів. ВРП звільнила Павла Вовка з посади лише у березні 2025 року.

13 грудня 2022 року Верховна Рада ухвалила законопроєкт про ліквідацію Окружного адміністративного суду міста Києва, який ще у квітні 2021 року подав Володимир Зеленський. Рішення про ліквідацію ОАСК підтримали 310 народних депутатів.

Того ж дня Bihus.Info оприлюднило розслідування про діяльність суддів Окружного адмінсуду Києва перед його ліквідацією. Журналісти встановили, судді Євгеній Аблов, Олексій Огурцов, Ігор Качур та Ігор Погрібніченко за час воєнного стану поновили на посадах посадовців, звільнених за законом «Про очищення влади», тобто люстрованих. При цьому їм також присуджували багатомільйонні виплати за нібито вимушені прогули.