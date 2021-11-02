Фейкові паспорти вакцинації від коронавірусу почали виявляти з посиленням карантинних обмежень

Верховна Рада України на позачерговому засіданні у вівторок, 2 листопада, у першому читанні підтримала введення кримінальної відповідальності за створення, розповсюдження та використання підробних Covid-сертифікатів. Відповідний документ підтримали 282 депутати.

Законопроектом пропонується доповнити Кримінальний кодекс статтею 321-3 (незаконні дії з документами, що стосуються проведення профілактичних щеплень).

Документ передбачає, що за використання фейкових Covid-сертифікатів загрожуватиме від 17 тисяч до 34 тис. грн штрафу або до 2 років обмеження волі.

За внесення медиком неправдивих даних про вакцинацію до бази планують ввести штраф від 34 тисяч до 68 тис. грн або до 2 років тюрми з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років.

Ще одна частина нової статті Кримінального кодексу стосуватиметься виготовлення фейкових Covid-документів з метою продажу. За це загрожуватиме від 85 тис. до 170 тис. грн або до 3 років тюрми.

«Відсутність відповідальності за такі проступки створює передумови для подальшого розвитку ситуації щодо підроблення документів, що стосуються вакцинації проти Covid-19, що своєю чергою несе пряму загрозу життю та здоров’ю громадян України, оскільки Covid-19 є особливо небезпечною інфекційною хворобою, характеризується важкими та (або) стійкими розладами здоров'я, високим рівнем смертності, швидким поширенням серед населення», – йдеться у пояснювальній записці.

У разі схвалення законопроекту в другому читанні та підписання президентом він набуде чинності наступного дня після опублікування. Як очікується, проголосувати у другому читанні його можуть вже наступного пленарного тижня завдяки скороченій процедурі.

В Україні останнім часом регулярно виявляють шахрайські схеми з довідками про вакцинацію проти коронавірусу, ПЛР-тестування чи сертифікатами. Наразі за використання фейкових Covid-сертифікатів до порушників застосовують статтю 358 Кримінального кодексу України, яка передбачає покарання у вигляді 2 років обмеження волі, або штраф у 850 грн.

МВС закликає громадян повідомляти про факти підробки паспортів вакцинації.