Загальні бойові втрати особового складу росіян від початку вторгнення сягнули понад 20 тис. осіб

Збройні сили України завдали більше втрат російській армії за 24 години, ніж Росія зазнала за вісім років бойових дій у Сирії. Про це пише The Economist.

Журналісти видання пишуть, що протитанкові засоби України чинили серйозний опір наступу Росії на півночі та сході країни. І це при тому, що «військовий бюджет України менший, ніж у міста-держави Сінгапуру».

Видання пише, що цифри номінальних витрат різко занижують можливості деяких країн, не враховуючи того факту, що військові витрати різняться. Щоб справедливо порівняти можливості, Пітер Робертсон з Університету Західної Австралії розробив «військовий паритет купівельної спроможності».

Паритет коригує оборонні бюджети, як вони розподіляються між заробітною платою, експлуатаційними витратами та обладнанням, а також як змінюються місцеві ціни.

Наприклад, заробітна плата і в Україні, і в Росії нижча, ніж в Америці, що є орієнтиром для розрахунків. Будівництво та обслуговування також дешевші.

Видання зазначає, що під час оцінки як загальних витрат, так і частки ресурсів, що спрямовуються на різні сфери, потрібні певні припущення.

«Допомогу ззовні, яка часто надається в натуральній формі, важко отримати. Деякі військові активи коштують роками, а деякі, наприклад, ядерна зброя, мають власну якість. Але також і лідерство – і воля до боротьби», – йдеться у матеріалі The Economist.

Нагадаємо, раніше стало відомо про те, що міністерство оборони держави-терориста Росії наказало ховати мертвих російських військових у братських могилах, а коли це неможливо – знищувати їхні тіла.

З загальними бойовими втратами росіян від початку вторгнення в Україну можна ознайомитись у щоденній статистиці ZAXID.NET.