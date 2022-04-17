Втрати росіян у війні з Україною за добу більші, ніж за 8 років у Сирії
Збройні сили України завдали більше втрат російській армії за 24 години, ніж Росія зазнала за вісім років бойових дій у Сирії. Про це пише The Economist.
Журналісти видання пишуть, що протитанкові засоби України чинили серйозний опір наступу Росії на півночі та сході країни. І це при тому, що «військовий бюджет України менший, ніж у міста-держави Сінгапуру».
Видання пише, що цифри номінальних витрат різко занижують можливості деяких країн, не враховуючи того факту, що військові витрати різняться. Щоб справедливо порівняти можливості, Пітер Робертсон з Університету Західної Австралії розробив «військовий паритет купівельної спроможності».
Паритет коригує оборонні бюджети, як вони розподіляються між заробітною платою, експлуатаційними витратами та обладнанням, а також як змінюються місцеві ціни.
Наприклад, заробітна плата і в Україні, і в Росії нижча, ніж в Америці, що є орієнтиром для розрахунків. Будівництво та обслуговування також дешевші.
Видання зазначає, що під час оцінки як загальних витрат, так і частки ресурсів, що спрямовуються на різні сфери, потрібні певні припущення.
«Допомогу ззовні, яка часто надається в натуральній формі, важко отримати. Деякі військові активи коштують роками, а деякі, наприклад, ядерна зброя, мають власну якість. Але також і лідерство – і воля до боротьби», – йдеться у матеріалі The Economist.
Нагадаємо, раніше стало відомо про те, що міністерство оборони держави-терориста Росії наказало ховати мертвих російських військових у братських могилах, а коли це неможливо – знищувати їхні тіла.
З загальними бойовими втратами росіян від початку вторгнення в Україну можна ознайомитись у щоденній статистиці ZAXID.NET.