Понад три мільйони українців успішно скористалися послугою «єПідтримка». Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров на своїй сторінці у Facebook.

За його словами більшість із них уже отримали гроші.

Федоров пояснив, що «Монобанк», «Альфа-банк» та «А-банк» почали виплачувати по тисячі вакцинованим раніше. Клієнти інших банків, які приєдналися до проекту, отримають їх протягом 10 днів.

За даними голови Мінцифри, найчастіше українці витрачали ці гроші на купівлю книжок і квитків у кінотеатри. Трохи менше – на залізничні квитки.

«Нагадаю, що попередньо проект розрахований на один рік, тому всі точно встигнуть. Не забувайте оновлювати програму «Дія», після отримання супер-зручної та швидкої послуги – ставити 5 зірочок у маркетах», – закликав Михайло Федоров.

Зазначимо, що 19 грудня в Україні офіційно стартував проект «єПідтримка», учасники якого можуть отримати 1000 грн за повний курс вакцинації. Наразі тисячу за вакцинацію можна отримати тільки з додатком «Дія». Кошти потрібно витратити протягом чотирьох місяців із дня нарахування.

Як саме отримати гроші читайте в матеріалі ZAXID.NET.