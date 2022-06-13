Також Watson допомагає ЗСУ, ТрО, волонтерам, дитячим організаціям, лікарням та усім, хто потребує допомоги у цей важкий для України час.

7-го червня генеральний директор Watsons Україна Юріс Вербіцкіз звернувся до усіх клієнтів та партнерів, аби подякувати за лояльність та розповісти, як найбільший рітейлер у сфері краси та здоров’я продовжує працювати під час війни.

За перші 2 місяці роботи команда передала безкоштовну допомогу та відгукнулася на 71 запит. Міжнародна група A.S.Watson (куди входить Watsons Ukraine, Rossman Poland та інші) лише у березні-квітні відправила 20 вантажівок з гуманітарною допомогою й нині продовжує допомагати, надаючи товари першої необхідності. Всі бали з карток Watsons кожен клієнт тепер може перерахувати на підтримку ЗСУ.

Безпека співробітників та клієнтів є найважливішою для Watsons, тому в найбільш безпечних місцях вже 28 лютого (на 5-й день війни) компанія відчинила перші 44 магазини і кожного дня продовжувала відчиняти ще більше, навіть за складних умов війни, логістики та відсутності робітників. Крім того, розуміючи критичність ситуації для країни, з 28 лютого жоден цінник на товари не змінився, а будь-яка співпраця із російськими компаніями/товарами завершилась. Наразі компанія вимушена зачиняти магазини на тимчасово окупованих територіях, де громадян змушують переходити на іншу валюту, реєструватись у Росії тощо.

3-го березня склад компанії у с. Стоянка під Києвом було знищено в результаті обстрілу. Деякі з постачальників також лишилися без складів. І з цього моменту компанія почала роботу над відновленням не тільки логістики, а й складської інфраструктури, паралельно вибудовуючи декілька ланцюгів поставки. Між тим, у країні запроваджений «перелік критичного імпорту», який лімітує товари, які Watsons може завозити через кордон. Це, у свою чергу, також звузило асортимент на поличках.

Певний час магазини працювали без поповнення запасів. Лише у кінці квітня компанія відновила роботу логістики і наразі постачання відбувається як-то кажуть «з коліс»: напряму з Європи, від дистриб’юторів та з невеликого складу у Львові, який вдалося організувати за останні місяці.

Але, як зазначають у компанії, потрібен час, щоб поповнити не тільки товар, що продався, але й надолужити запаси магазину у цей складний період, і все це підсилюється ще й кризою пального.

Станом на сьогодні 279 магазинів та 10 аптек по Україні продовжують надавати найнеобхідніші товари клієнтам. Повний перелік працюючих магазинів та аптек щодня оновлюється за посиланням. Нині компанія активно працює над відкриттям складу у Києві, а вже у червні планує вийти на 80-90% довоєнного рівня постачання.

«Ми дуже просимо вашої лояльності та трішки терпіння, щоб ми змогли відновитися і сподіваємося, що ми все-таки залишимося вашим улюбленим магазином, який ви і надалі будете відвідувати з задоволенням! Ваша лояльність – це найцінніший актив, що є у нашої компанії!» – зазначає генеральний директор Юріс Вербіцкіз.