Ніколи не залишайте вирваний портулак на грядках

На перший погляд портулак може здатися нешкідливою зеленню, яку іноді використовують у кулінарії. Проте на грядках він поводиться як справжній агресор. Рослина швидко розростається, стелиться по землі, утворює густий килим і активно розмножується як насінням, так і окремими фрагментами стебел. Найнебезпечніше – його здатність відновлюватися навіть через рік-два після першого виявлення. Як позбутися його надовго, пише ТСН.

Коли починати боротьбу

Найкращий момент для очищення ділянки від портулаку – одразу після завершення збору врожаю. Саме в цей період немає культур, які можна випадково пошкодити, тому вся увага може бути зосереджена на боротьбі з бур’янами. Осіння підготовка ґрунту допоможе уникнути навали портулаку наступного сезону.

Ефективні способи знищення портулаку

Насамперед варто викопати всі рослини разом із коренем, не залишаючи жодних частин у землі. Навіть невеликий фрагмент може дати нові пагони. Після цього рослини потрібно обов’язково висушити або спалити, а не закладати в компост. Додатково слід глибоко перекопати землю, приблизно на штик лопати, вивертаючи ґрунт і виймаючи всі можливі залишки бур’яну на поверхню. Це допомагає зруйнувати цикл розвитку портулаку та зменшує шанси на проростання наступного року.

Добре зарекомендувало себе і мульчування. Щільне покриття ділянки соломою, картоном, тирсою або спеціальною агротканиною позбавляє портулак світла, що практично унеможливлює його проростання. Ще один природний спосіб – висівання сидератів. Гірчиця, фацелія, жито або овес не лише пригнічують бур’яни, а й покращують структуру та родючість ґрунту.

У разі необхідності можна локально обробити бур’ян гарячою водою або концентрованим сольовим розчином. Це дозволяє точково знищити рослину, але слід бути обережними, сіль може негативно вплинути на родючість ділянки, тому використовувати її потрібно лише у крайніх випадках.

Чого робити не можна

Ніколи не залишайте вирваний портулак на грядках, навіть зрізані рослини дуже швидко вкорінюються. Не подрібнюйте стебла мотикою чи культиватором, таким чином ви тільки прискорите розмноження. І найголовніше – не зволікайте: одна рослина портулаку здатна дати до трьох тисяч насінин, які можуть проростати навіть через 30-40 років.

Хімічні засоби

Використання гербіцидів варто розглядати лише як крайній захід. Препарати на основі гліфосату, наприклад, «Раундап» чи «Ураган Форте», допомагають повністю знищити бур’ян, але ними можна обробляти лише порожню ділянку після збирання врожаю. Працювати слід у суху, безвітряну погоду, суворо дотримуючись інструкцій виробника та заходів безпеки.