Помилку зробити дуже легко: як підготувати квасолю до тривалого зберігання
Важливо знати, як правильно зберігати квасолю, адже навіть найкращий урожай можна втратити через вологу або шкідників. «Яскрава клумба» пише, як зробити так, щоб квасоля залишалася свіжою, твердою й без жучків до самої весни.
Як підготувати квасолю до зберігання
Щоб квасоля добре зберігалася, потрібно правильно її зібрати й висушити. Сухі стручки знімають тоді, коли вони починають підсихати та легко розкриваються, а самі зерна – тверді й шершаві на дотик. Після цього квасолю варто добре просушити, розкласти тонким шаром у сухому, провітрюваному місці, поки вона повністю не висохне. Потім її виймають зі стручків і перебирають, відокремлюючи пошкоджені або зморщені зерна.
Чи може квасоля псуватися від тривалого зберігання
Навіть за найкращих умов будь-який продукт із часом втрачає свої властивості. Проте квасоля може зберігатися роками, якщо дотримуватися правильних умов. У середньому термін її придатності становить близько двох років. Якщо ж зерна зморщуються, темніють або вкриваються плямами, це перша ознака псування. Наявність маленьких дірочок – сигнал про появу шкідників. Основними ворогами квасолі є вологість, тепло й відсутність належного захисту від комах.
Найпоширеніші шкідники квасолі
Серед шкідників найбільш небезпечна квасолева зернівка. Вона відкладає яйця прямо у зернах, і згодом у квасолі з’являються дрібні отвори – результат діяльності личинок. Один заражений плід може зіпсувати всю партію. Щоб запобігти цьому, перед зберіганням квасолю можна на кілька днів помістити в морозильник, низька температура знищить шкідників. Після цього достатньо перебрати зерна, видаливши пошкоджені.
Що додати до квасолі, щоб не завелися жучки
Існує кілька народних способів, перевірених десятиліттями. Один із них – використання золи. Її насипають тонким шаром на дно стерильної банки, потім висипають квасолю. Зола перешкоджає утворенню цвілі й відлякує комах, але перед приготуванням квасолю потрібно добре промити.
Інший, більш приємний варіант – покласти до банки кілька зубчиків часнику, гілочку розмарину або кропу. Пряний аромат не подобається шкідникам, і він допомагає зберегти квасолю в безпеці. Зберігати банки слід у прохолодному, сухому місці, подалі від круп та інших бобових.
Чи можна тримати квасолю в пластикових пляшках
Головне – щоб тара була чистою, сухою й без запахів. Пляшку можна наповнити квасолею майже до верху та щільно закрити кришкою. Для додаткового захисту всередину кладуть лавровий лист або кілька прянощів. У таких умовах квасоля спокійно пролежить цілий рік. Раніше замість пластику використовували полотняні мішечки, і цей варіант також залишається ефективним, якщо зберігати їх у сухому, прохолодному місці.
Зберігання квасолі в морозильній камері
Заморожування – чудовий спосіб подовжити термін зберігання, особливо для молодої або стручкової квасолі. Заморожені зерна зберігають смак і користь, а головне – не потребують тривалого варіння. Перед заморожуванням квасолю промивають, за потреби бланшують і фасують у герметичні пакети із застібками. Можна підписати кожен пакет, щоб знати, коли саме він був заморожений. Такий спосіб дозволяє мати під рукою готовий продукт у будь-яку пору року.