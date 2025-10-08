Від вибору правильного режиму прання залежить, чи очиститься взуття як слід

Кросівки – досить делікатний предмет взуття, тож щоб при пранні не пошкодити їхню форму, потрібно обрати правильний режим прання. The Spruce розповідає, як випрати кросівки, не пошкодивши їх.

Як часто прати кросівки?

Як часто прати кросівки, залежить від того, де і як часто ви їх носите. Плями слід негайно видаляти, очищаючи їх точково або використовуючи пральну машинку.

Кросівки, які носять лише зрідка, слід ретельно чистити принаймні раз на сезон та видаляти будь-які точкові плями. А кросівки, які носять кілька разів на тиждень, слід прати раз на два тижні в пральній машині або вручну.

На якому режимі прати взуття в машинці?

Від вибору правильного режиму прання залежить, чи очиститься взуття як слід, а також чи не розлізеться воно після прання. Тому обирати радять теплу або ж холодну воду та делікатний режим прання, щоб запобігти пошкодженню підошов взуття. А швидкість віджиму потрібно встановити найнижчу.