Від правильного вибору лотка для кота, залежить комфорт тварини та чистота в домі. Якщо обрати неправильний варіант, кіт може відмовлятися ним користуватися. Тому важливо врахувати розмір, тип конструкції та умови розміщення. Shallow Ford розповідає, як правильно підібрати лоток для кота.

Як обрати лоток для кота?

Розмір.

За словами ветеринарів, багато котів відмовляються ходити в лоток, який здається тісним, нестійким або в який важко зайти. Розмір часто має більше значення, ніж стиль. Більшість котів віддають перевагу достатньому простору, щоб розвернутися, копати та засипати відходи, не торкаючись стінок.

«Загальне правило полягає в тому, що розмір лотка повинен бути щонайменше в півтора раза більшим за довжину кота від носа до основи хвоста», – зазначили ветеринари.

Матеріал.

Матеріал також відіграє важливу роль. Пластикові коробки залишаються найпоширенішими, але з часом вони можуть вбирати запахи. Тому періодична заміна лотка допомагає зберегти приємний запах.

Висота.

Не менш важливо підібрати правильну висоту лотка. Тут потрібно зважати на вік улюбленця, на його звички та фізичний стан.

«Кошенятам, літнім котам та котам з обмеженою рухливістю можуть знадобитися коробки з нижчим входом. Коробки з високими бортами допомагають уникнути розсипання наповнювача, але при цьому повинні забезпечувати легкий доступ», – розповіли ветеринари.

Обираючи лоток, враховуйте такі фактори: