Японія виділила 170 млн доларів на відновлення критичної інфраструктури України
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Уряд Японії виділив 170 мільйонів доларів США на відновлення України. Кошти буде спрямовано на реалізацію проектів екстреного відновлення, зокрема відбудову критичної інфраструктури, повідомило в середу, 1 лютого, Міністерство інфраструктури України.
Допомога передбачатиме надання японськими партнерами товарів та послуг, необхідних для відновлення.
Фіналізовано це рішення про підтримку буде укладенням грантової угоди з Японським агентством міжнародного співробітництва (JICA).
У Мінінфраструктури додали, що на початку січня Японія також оголосила про виділення 95 млн доларів на відновлення України. Однак ці кошти будуть направлені Програмі розвитку ООН (ПРООН) в рамках партнерської угоди.