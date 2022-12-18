Європейський Союз під тиском ООН прагне розблокувати транзит російських добрив до країн, що розвиваються. Про це передає «Укрінформ».

Кілька днів тому Європейський Союз запровадив новий пакет санкцій проти Росії, який водночас покликаний полегшити проблеми продовольчої безпеки, з якими стикаються бідніші країни.

Угода про санкції, яку лідери ЄС проштовхнули на саміті в четвер, була ухвалена через активне лобіювання цього питання з боку Генерального секретаря ООН Антоніу Гутерреша. В останні дні він телефонував низці європейських лідерів, аби переконати їх у необхідності полегшити транзит російських добрив через порти ЄС.

ЄС послідовно вказував, що продовольство, добрива та інші ключові гуманітарні товари звільняються від санкцій.

Водночас за останні місяці судна, що перевозять добрива, отримували відмову в дозволі на транзит через великі європейські порти, як, наприклад, Роттердам у Нідерландах, через занепокоєння щодо санкцій.

Під санкції ЄС підпадають власники деяких найбільших російських компаній з виробництва та дистрибуції добрив. Серед них засновник групи «Єврохім» Андрєй Мельніченко, колишній голова «ФосАгро» Андрєй Гуртєв та власник групи «Акрон» В'ячеслав Моше Кантор.

Згідно з угодою, досягнутою після багатоденних суперечок, було погоджено, що національні уряди можуть розморозити активи, якщо це буде вкрай необхідно для постачання міндобрив. Про такі винятки необхідно повідомляти Європейську комісію, аби забезпечити їх належне застосування.

Щоб зупинити обхід санкцій, винятки застосовуватимуться лише до фізичних або юридичних осіб, пов'язаних зі значним російським агропродовольчим бізнесом. Вантаж має бути частиною програми ООН або направлятися в країну, що розвивається, на яку поширюються пріоритети ООН у сфері продовольчої безпеки.

Проти винятків конкретним російським олігархам виступали Польща та Литва. Проблемним питанням залишається визначення того, які країни вважаються пріоритетними для ООН, і забезпечення транзиту вантажу саме до заявленого кінцевого пункту.