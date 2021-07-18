Відсоток людей, щеплених першою дозою вакцини проти Covid-19 у Європейському Союзі, перевищує відсоток людей, щеплених у США. Про це повідомляє Associated Press.

Зокрема, в ЄС першу дозу вакцини отримало щонайменше 55,6% населення ЄС, тоді як у США цей показник складає 55,4%.

Видання зазначає – кампанія вакцинації в Євросоюзі починає наздоганяти американську, і вперше кількість вакцинованих перевищила кількість вакцинованих у США.

Втім, США зберігають лідерство у відсотку повністю вакцинованого населення – 48% проти 42% у ЄС.

Гірші показники ЄС пояснюються різними темпами вакцинації у Західній та Східній Європі.