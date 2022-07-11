Європейський Союз планує запропонувати новий пакет санкцій проти Росії через розвʼязану нею повномасштабну війну проти України найближчими тижнями. Про це повідомляє Bloomberg з посилання на власні джерела.

Новий пакет санкцій може включати обмеження на імпорт золота, окремі зміни щодо попередньо запроваджених санкцій і розширення санкційних списків фізичних і юридичних осіб.

Обговорення механізмів обмеження ціни на нафту тривають і навряд чи відбудуться найближчим часом, зазначають співрозмовники агентства.

Деякі країни-члени наполягали на розширенні санкцій блоку щодо газу, але більшість країн не наважується рухатися в такому напрямку.

Нагадаємо, що Євросоюз працює над новими санкціями, які заборонять імпорт російського золота – РФ є другою за величиною золотодобувною країною у світі з експортом золота в 12,6 млрд фунтів торік.

Проте галузеві аналітики вважають, що заборона буде символічною, адже вже накладені санкції фактично закрили ринки ЄС та США для Росії.