ЄС завершує роботу над новим пакетом санкцій проти Росії, – Bloomberg
Новий пакет санкцій може включати обмеження на імпорт золота
Європейський Союз планує запропонувати новий пакет санкцій проти Росії через розвʼязану нею повномасштабну війну проти України найближчими тижнями. Про це повідомляє Bloomberg з посилання на власні джерела.
Новий пакет санкцій може включати обмеження на імпорт золота, окремі зміни щодо попередньо запроваджених санкцій і розширення санкційних списків фізичних і юридичних осіб.
Обговорення механізмів обмеження ціни на нафту тривають і навряд чи відбудуться найближчим часом, зазначають співрозмовники агентства.
Деякі країни-члени наполягали на розширенні санкцій блоку щодо газу, але більшість країн не наважується рухатися в такому напрямку.
Нагадаємо, що Євросоюз працює над новими санкціями, які заборонять імпорт російського золота – РФ є другою за величиною золотодобувною країною у світі з експортом золота в 12,6 млрд фунтів торік.
Проте галузеві аналітики вважають, що заборона буде символічною, адже вже накладені санкції фактично закрили ринки ЄС та США для Росії.
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