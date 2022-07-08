Литва не погодиться на встановлення зелених коридорів для транзиту вантажів до російського Калінінграда. Про це заявила радниця президента Литви із зовнішньої політики Аста Скайсгіріте в інтерв'ю LRT.

За її словами, у дискусіях з ЄК Литва дотримується чітких принципів.

«Литовські дипломати у Брюсселі розмовляють з представниками Єврокомісії, вони хочуть узгодити текст, який був би прийнятний і для Литви, і для Єврокомісії. І це добре, це не той випадок, коли ЄК просто віддає накази і ми просто виконуємо», – заявила Скайсгіріте.

Вона додала, що, на думку Литви, транзит підсанкційних товарів має бути заборонено та контролюватись. А у разі створення «зелених коридорів» контроль буде втрачено – буде невідомо, що саме транспортує РФ до Калінінграда, і чи немає серед вантажів підсанкційних товарів.

З 18 червня Литва заборонила транзитне перевезення залізницею низки товарів, що потрапили під санкції, між Росією та Калінінградською областю. Це стосується перевезення будівельних матеріалів, цементу та металу.

Калінінградська область не має материкового з'єднання з рештою Росії, вона розташовується між двома європейськими країнами: Литвою та Польщею. З Росії до Калінінградської області найзручніше було постачати товари саме через Литву. У Росії рішенням обурилися та пригрозили вдатися до «заходів задля захисту національних інтересів».