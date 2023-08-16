Єврокомісія вирішила перерахувати Україні та Молдові 135 млн євро, які спочатку передбачалися для Росії та Білорусі за фінансовим Інструментом європейського сусідства й партнерства (ІЄСП). Про це 16 серпня повідомила прес-служба Єврокомісії.

На 2021-2027 роки Росії та Білорусі планували виділити кошти за цим інструментом у межах програми Interreg NEXT – це програма транскордонного співробітництва ЄС із сусідніми регіонами. Загалом на програму Interreg NEXT до 2027 року виділили 1,1 млрд євро.

Після повномасштабного російського вторгнення в Україну та санкцій ЄС Росію та Білорусь вирішили виключити з програми, а співпрацю – призупинити. Через це у ЄС вже перерозподілили 26 млн євро. Гроші, які передбачалися для Росії та Білорусі, направили на підтримку програм співпраці з Україною та Молдовою. Це рішення так само перерозподіляє залишок фінансування.

«Я рада, що кошти, які ми спочатку планували виділити на цю співпрацю, тепер підуть на користь програм ЄС з Україною та Молдовою. Це допоможе зміцнити співпрацю регіонів ЄС та місцевих зацікавлених сторін з українськими та молдовськими партнерами», – сказала комісарка з питань згуртованості та реформ Еліза Феррейра.

Конкретно це фінансування підтримає програми Solidarity Lanes («Шляхи солідарності») щодо альтернативних коридорів для експорту українського продовольства, розвиток транскордонних транспортних сполучень, медичних послуг, освітніх та дослідницьких проектів, схем соціальної інтеграції, а також зміцнення інституційної спроможності органів влади України та Молдови.