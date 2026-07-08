За поправку проголосували більшість євродепутатів

У середу, 8 липня, Європейський парламент ухвалив резолюцію на підтримку продовження процесу вступу України до Європейського Союзу. Водночас євродепутати також схвалили поправку до документа, де висловили жаль з приводу рішення президента України Володимира Зеленського надати Окремому центру спеціальних операцій Північ Сил спеціальних операцій ЗСУ почесного найменування на честь Героїв УПА. Про це повідомили польські медіа, зокрема Interia Wydarzenia та Polsat.

Поправку щодо УПА до тексту резолюції внесли представники Європейської народної партії, до якої входять Громадянська коаліція та Польська народна партія. Поправку, голосування щодо якої відбувалося в п’яти частинах, ухвалили значною більшістю голосів. Як пише Polsat, за п’яту частину проголосували 592 євродепутати, 42 висловилися проти, а 11 утрималися.

Європарламент заявив, що своїм нещодавнім рішенням найменувати один з українських підрозділів на честь героїв УПА Зеленський спричинив «непотрібну та нічим не спровоковану ескалацію». На думку євродепутатів, цей крок «не відповідає європейським цінностям» та «шкодить добросусідським відносинам та попереднім зусиллям, спрямованим на розв’язання невирішених і болючих аспектів у двосторонніх історичних відносинах у дусі справжнього та щирого примирення».

У тексті резолюції зазначається, що Європейський парламент також висловив жаль з приводу того, що «особливо з огляду на непохитну підтримку Польщею України у боротьбі з російською агресією, було проігноровано факт, що це питання є чутливим і болючим для польського суспільства в контексті оціночної кількості жертв УПА та сімей загиблих».

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Під час розгляду документа депутат Європарламенту від польської партії «Право і справедливість» Яцек Оздоба разом з іншими парламентарями запропонував усну поправку. Вона передбачала включення до резолюції заклику вшанувати пам’ять близько 100 тис. поляків і євреїв, «жорстоко вбитих під час Волинської різанини (назва Волинської трагедії в польській історіографії – ред.)». Також ініціатори поправки вимагали засудження культу УПА та Степана Бандери.

Крім того, депутат Європарламенту також вимагав прирівняти ідеологію бандерівського руху до нацистської ідеології. Ця поправка не набрала необхідної підтримки й була відхилена.

Волинська трагедія – двосторонні масові вбивства поляків та українців на Волині під час Другої світової війни (1942–1943 роки). Варшава заявляє, що жертвами трагедії стали 100 тис. поляків. Однак різні історики кажуть, що кількість загиблих серед польського населення становить від 30 до 70 тис. людей. Водночас кількість загиблих українців сягає від 5 до 20 тис. людей. Також між Польщею та Україною виникали суперечки щодо назви цих подій. Варшава називає вбивства поляків «геноцидом». Однак Україна офіційно трактує події тих років як «трагедію» та закликає до взаємних вибачень.

Нагадаємо, польсько-українські відносини вкотре стали напруженими після того, як 27 травня президент Володимир Зеленський надав Окремому центру спеціальних операцій «Північ» почесне найменування на честь Героїв УПА. Це викликало різку критику з боку польських політиків, зокрема президента країни Кароля Навроцького, який 19 червня позбавив Зеленського найвищої держнагороди Польщі – ордена Білого Орла. У відповідь президент України повернув свою нагороду. Слідом за президентом від польських відзнак відмовилися низка українських посадовців і політиків. Згодом кілька польських політиків також повернули українські державні нагороди.

На тлі конфлікту з Україною Польща пригрозила блокувати вступ Києва до ЄС через вшанування діячів ОУН і УПА та відмовилася передавати винищувачі в обмін на українські дронові технології.