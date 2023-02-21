Євросоюз продовжив санкції проти Росії за анексію захоплених територій України на рік – до 24 лютого 2024 року. Про це йдеться в офіційному журналі ЄС.

У жовтні 2022 року ці санкції розширили після того, як Росія провела на захоплених територіях Луганської, Донецької, Запорізької та Херсонської областей незаконні «референдуми» та оголосила про анексію.

«Союз залишається непохитним у своїй підтримці суверенітету та територіальної цілісності України в межах її міжнародно визнаних кордонів і відданий повній реалізації політики невизнання щодо незаконної російської анексії. Союз не визнає та продовжує засуджувати незаконну анексію українських територій РФ як порушення міжнародного права», – зазначили там.

Рішення офіційно набуде чинності 23 лютого.

Нагадаємо, що з 23 по 27 вересня 2022 року російські окупанти імітували так звані референдуми на тимчасово окупованих частинах Луганської, Донецької, Херсонської та Запорізької областей України, а потім оголосила про приєднання цих захоплених територій до РФ.

Жоден із цих регіонів Росія не контролює повністю, а весь правий берег Херсонської області, включаючи Херсон, ЗСУ звільнили під час контрнаступу у листопаді.