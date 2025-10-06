Євгеній Мураєв та Геннадій Балашов

Ютуб заблокував два канали проросійського колишнього народного депутата Євгенія Мураєва, а також новий канал колишнього народного депутата й бізнесмена Геннадія Балашова. Про це в понеділок, 6 жовтня, повідомив Центр протидії дезінформації.

Як йдеться, на своїх ютуб-каналах Мураєв та Балашов поширювали проросійські меседжі та дезінформацію.

Євгеній Мураєв – народний депутат VII й VIII скликань, власник підсанкційного телеканалу «Наш». Проти нього запроваджені санкції. Мураєв є фігурантом кримінального провадження за підозрою у державній зраді та розпалюванні національної та релігійної ворожнечі.

Після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну місцеперебування Мураєва залишалося невідомим. Зрештою, журналісти з’ясували, що колишній народний депутат утік до Відня.

Геннадій Балашов – бізнесмен, колишній народний депутат і голова партії «5.10», що виступав проти української мови та закликав скасувати майже всі податки. У 2021 році Державна фіскальна служба повідомила Балашову про підозру в ухиленні від сплати податків на 9,6 млн грн, а його майно вартістю близько 200 млн грн було арештовано. У 2022 році справу передали до суду, тоді ж Балашов виїхав з України у США.

У липні 2025 року він потрапив до санкційного списку РНБО за поширення антиукраїнського наративу й участь в інфокампаніях, що підривають обороноздатність України.