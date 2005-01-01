З 2-го квітня в Україні починається весняний призов на строкову службу

У квітні-травні до ЗСУ та інших військових формувань буде відправлено 15190 осіб

СуспільствоРоман Ганкевич, сьогодні, 11:071530

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З 2-го квітня в Україні починається весняний призов на строкову службу
фото Міністерство оборони

З 2 квітня і до кінця травня в Україні триватиме весняний призов на строкову військову службу. Про це заявив начальник Головного управління персоналу – заступник начальника Генерального штабу Збройних Сил України Артур Артеменко, пише «Інтерфакс-Україна».

Згідно з рішення уряду, у квітні-травні до Збройних сил та інших військових формувань України для проходження строкової військової служби буде відправлено 15190 осіб. Із них до ЗСУ - 8990 осіб, Державної спеціальної служби транспорту - 1000 осіб, Держприкордонслужби - 1200 осіб, Нацгвардії - 4000 осіб.

«Призовні комісії всіх рівнів розпочнуть свою роботу з 2 квітня та завершать її 31 травня. 61,6 млн грн обсягів видатків на призов планується перерахувати до 6 квітня в усі комісії», — сказав Артеменко.

Нагадаємо, раніше Кабінет міністрів затвердив чисельність українців, яких призвуть на строкову військову службу в квітні-травні 2018 року у кількості 15190 осіб, і виділив на ці цілі 54,9 млн грн.

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