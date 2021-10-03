Лакон – це одна з кращих молочних порід овець з Франції

З фермерського господарства «Ехма плюс» на Золочівщині зникло 80 молодих овець. Як розповів ZAXID.NET власник ферми Максим Романюк, вівці зникли ще 1 жовтня і їх досі не знайшли. Прилеглу територію обстежували за допомогою дрона, однак слідів овець немає.

За словами власника фермерського господарства «Ехма плюс» Максима Романюка, 80 овець породи Лакон були на вигулі у електропастуху (території, що огороджена електричним парканом) у районі села Колтів, що на Золочівщині. У п’ятницю, 1 жовтня увесь молодняк зник.

«Вони могли вилізти з того пастуха, але їх або щось налякало, або їх вкрали. Іншого варіанту нема. Вони навіть якби самі вилізли, то далеко б не пішли», – сказав Максим Романюк.

Максим Романюк розповів, що після зникнення овець вони обшукали усі прилеглі села, ліс, а також обстежували територію за допомогою дрона, але слідів овець не помітили. До поліції власник ферми поки не звертався.

«Такого раніше не було, бувало, що вівці могли вилізти, але ніколи не відходили більш як на кілометр. Не знаю, що думати, я ж нікого не злапав. Немає слідів машин, чи ще чогось. Їх могли вкрасти, а могли бути вовки. Щоб вони далеко втекли, то їх мало щось добре гнати, або вовки, або якісь собаки», – каже власник ферми.

За словами Максима Романюка, якщо овець таки вкрали, то їх можна продати по 300 євро за одну вівцю, або на м'ясо – по 1,5 тис. грн.

Загалом на фермі «Ехма плюс» було близько 300 овець, а після зникнення молодняка залишилось 210.