У військовій академії в Одесі розслідують самогубство курсанта першого курсу

З Одеської військової академії відрахували курсантів, причетних до знущань із першокурсника Павла Стовбуна, який у листопаді 2025 року наклав на себе руки. Про це у вівторок, 3 лютого, повідомило hromadske з посиланням на відповідь академії.

Як зазначили в академії, в установі провели службове розслідування, за результатами якого до дисциплінарної відповідальності притягнули курсантів, що порушували статутні правила взаємин, а також людей, які мали реагувати на ситуацію, але не зробили цього, зокрема представників чергової служби.

Крім того, покарання отримали офіцери факультету військової розвідки та Сил спеціальних операцій через неналежний контроль, який дозволив допустити порушення. Курсантів, які безпосередньо брали участь у знущаннях, відрахували. Також провели зміну керівного складу факультету.

Матеріали службового розслідування передали до військової прокуратури в Рівному. У них вбачали ознаки низки кримінальних правопорушень, зокрема доведення до самогубства, порушення статутних правил взаємовідносин, недбалого ставлення до військової служби, бездіяльності військової влади та перевищення службових повноважень. Втім, після аналізу матеріалів правоохоронці додали до вже відкритого кримінального провадження щодо доведення до самогубства лише статтю про перевищення військовою службовою особою влади або службових повноважень.

Нагадаємо, курсанта першого курсу Одеської військової академії Павла Стовбуна знайшли повішеним біля розташування одного з факультетів 26 листопада 2025 року. Раніше повідомляли, що він та ще двоє курсантів стали жертвами знущань з боку п’ятьох сержантів.