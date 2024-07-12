З Тиси на українсько-румунському кордоні дістали тіло 33-річного закарпатця
Це був другий потопельник у річці за день
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Ввечері 11 липня з річки Тиса у селищі Тересва поблизу українсько-румунського кордону витягнули потопельника. Загиблим виявився 33-річний закарпатець.
Тіло людини в річці на кордоні з Румунією з гелікоптера виявили інспектори відділу «Грушово», розповіла ZAXID.NET речниця Мукачівського прикордонного загону Леся Федорова.
«Це був другий потопельник, виявлений у Тисі 11 липня. Перед цим з річки дістали тіло чоловіка, особу якого ще встановлюють», – зазначила Леся Федорова.
Загиблого з води дістали працівники 1-ї державної пожежно-рятувальної частини Тячева та водолазно-рятувального відділення Хуста. Ним виявився 33-річний житель Закарпаття.
За інформацією Західного регіонального управління Держприкордонслужби, з початку року це 17 потопельник, який намагався подолати Тису, щоб у незаконний спосіб перетнути кордон.