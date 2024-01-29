У понеділок, 29 січня, ведучий ZAXID.NET Новин Андрій Дрозда розповість про заяви західних сусідів України, які грають на боці Москви.

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Сьогодні в Ужгороді відбулася раніше анонсована зустріч між міністрами закордонних справ України і Угорщини. Компанію Дмитрові Кулебі і Петеру Сійярто склав керівник Офісу президента України Андрій Єрмак. Діалог із сусідами угорцями надзвичайно важливий сьогодні, адже важливо використовувати всі можливості, щоб переконати владу Угорщини не підігрувати Путіну та його мілітарній агресії. Трохи раніше подібна зустріч в Ужгороді відбулася між главами урядів України і Словаччини. Роберт Фіцо теж відомий своїми маніпулятивними заявами щодо України. Зустріч була конструктивною. За її підсумками премʼєр-міністр Шмигаль заявив, що попри розбіжності між обома державами політика «нового прагматизму» принесе користь як Україні, так і Словаччині.

Однак зовсім інші перспективи бачать перед собою праві популісти у політичних колах Словаччини, Угорщини та інших наших сусідів. Саме представників таких партій і рухів прийнято вважати маргінальними агентами впливу Кремля на теренах Європейського Союзу. Останніми днями вони особливо активізувалися з новими заявами на добре відому тему. Мова про примарні територіальні претензії до України у разі нашого гіпотетичного програшу у війні проти росіян.

Тези про те, що Україна впаде під натиском путінської армії, стане частиною Росії, а західні її області поділять між собою поляки, угорці і румуни звучали у російській пропаганді багато років. Час від часу на цю тему підгавкують різноманітні одіозні політики на околицях Євросоюзу. Такі, як лідер угорської ультраправої партії Mi Hazank («Наша Батьківщина») Ласло Тороцкаї. Під час партійного зʼїзду він заявив, що Закарпаття потрібно приєднати до Угорщини, якщо Україна програє війну і втратить свою державність.

Тороцкаї не вперше влаштовує подібні скандали. Минулого року він опублікував фото, де кордон Угорщини та Польщі проходить через територію України. Віктор Орбан і його уряд аж ніяк не стурбовані заявами Тороцкаї та інших популістів. Вони й самі готові погратися цією темою, щоб здобути більшу підтримку електорату.

От і сьогодні від Петера Сійярто не прозвучало жодного засудження заяв про ймовірний чи навіть неймовірний поділ України і відокремлення Закарпаття. Однак загалом зустріч угорської та української делегації відбулася у спокійному і примирливому тоні. Міністри разом вшанували памʼять наших полеглих героїв у війні проти Росії. Далі очікуємо зустрічі президента Зеленського із премʼєр-міністром Орбаном.

У заявах про поділ України до угорських популістів днями долучилися і румунські. Лідер ультраправої партії «Альянс єдності Румунії» (AUR) Клаудіу Тарзіу висловився за анексію українських територій і навіть особливо не став заморочуватися умовами територіальної агресії.

На думку Тарзіу, Румунія «затиснута між двома імперіями», які обмежуть її суверенітет, а тому він готовий пожертвувати членством Румунії в НАТО, щоб анексувати території України. Тобто це вже пряма прокремлівська риторика, навіть не загорнута в папірці псевдопатріотизму. Тарзіу, зокрема, відкрито наполягає на розморожуванні відносин Румунії і Росії.

І знову ж таки, поки що немає жодної реакції від влади Румунії на цю провокацію, хоча президент Клаус Йоганніс загалом проявив себе як послідовний друг України. Чітке засудження і відмова від хворобливих територіальних зазіхань до сусідів це ознака дорослої європейської нації. Як бачимо, поки що до цього доросли далеко не всі.