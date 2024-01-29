Пагорб Слави. Ужгород, 29 січня 2024 року

У понеділок, 29 січня, керівник Офісу Президента Андрій Єрмак разом з міністром закордонних справ Дмитром Кулебою зустрілися в Ужгороді з очільником угорського МЗС Петером Сійярто і парламентським державним секретарем Угорщини Левенте Модьором.

Посадовці відвідали Пагорб Слави, де поховані загиблі в російсько-українській війні, зокрема і українські угорці.

Єрмак, Кулеба і Сійярто відвідали могили загиблих військових в російсько-українській війні

Основна тематика переговорів – євроінтеграція України та Формула миру. Також в Ужгороді обговорили відкриття перспективних пунктів пропуску між Україною та Угорщиною в межах Закарпатської області, повідомив голова Закарпатської ОДА Віктор Микита.

«Порушили й питання реконструкції мосту в ПП “Тиса” та прикордонної інфраструктури інших пунктів пропуску. Профільні міністерства країн уже займаються реалізацією домовленостей», – написав у Facebook Віктор Микита.

В Ужгороді обговорили відкриття перспективних пунктів пропуску між Україною та Угорщиною

Під час перемовин Петер Сійярто сказав, що угорці «хочуть отримати назад ті права, які мали в Україні до 2015 року».

«Це включає можливість навчання і складання іспитів рідною мовою. Це основа всього. Сьогодні я тут, щоб відновити довіру в наші двосторонні відносини», – заявив міністр МЗС Угорщини.

Водночас під час брифінгу Дмитро Кулеба сказав, що питання повернення прав національним меншинам щодо освіти та використання рідної мови в Україні вирішене.

«Сьогодні ми отримали додаткові прохання, запити угорської сторони. Ми їх опрацюємо. Я дякую Петеру за визнання цього факту. Принципово найважливіший крок зроблений. Україна виконала свої зобов’зання перед Європейським Созом у цій частині. Але це питання ще і двостороннє і тому ми у двосторонньому порядку конструктивно пропрацюємо всі питання. Ми хочемо, щоб всі громадяни України були щасливі, незалежно від того, до якої національної спільноти вони належать», – зауважив міністр МЗС України.

У свою чергу керівник Офісу Президента Андрій Єрмак розповів, що говорили про двосторонні відносини та Формулу миру і що невдовзі планується зустріч президента України Володимира Зеленського та прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана.

Про дату проведення зустрічі Володимира Зеленського і Віктора Орбана в Ужгороді не домовилися

«Є зацікавленість у проведенні зустрічі на рівні прем’єра Угорщини і Президента України. І ми сьогодні зробили дуже потужний крок до цієї зустрічі і зацікавлені, щоб вона була успішною», – заначив Андрій Єрмак і додав, що дати її проведення поки немає.

Нагадаємо, після змін до Закону України про нацменшини, прийнятими ВРУ у вересні 2023 року Угорщина погрожувала ветувати початок переговорів про вступ України до ЄС а 15 грудня ветувала виділення Україні 50 млрд євро макрофінансової допомоги від ЄС. Прем’єр Угорщини Віктор Орбан підкреслив, що Угорщина не буде підтримувати виділення Україні 50 млрд євро допомоги, поки ЄС не розблокує усі заморожені для Угорщини кошти.