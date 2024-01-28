Це вже не перша скандальна заява Ласло Тороцкаї

Лідер угорської ультраправої партії Mi Hazank («Наша Батьківщина») Ласло Тороцкаї заявив про претензії на українське Закарпаття у випадку втрати Україною державності в результаті війни. Про це він заявив на річній партійній конференції у Будапешті, пише «Європейська правда».

Тороцкаї заявив, що тиск «міжнародних фінансистів» призвів до війни в Україні, а саме до війни, яка «зруйнує Європу і відправить економіку континенту на дно».

У дусі російських пропагандистів політик почав розповідати небилиці про те, що Україну нібито «купив BlackRock», який є найбільшим у світі інвестиційним фондом з капіталом у понад 10 трильйонів доларів.

Тороцкаї запевнив, що його політична сила виступає за припинення війни в Україні, яку він назвав «конфліктом». На його думку, це має відбутися через негайне припинення вогню та досягнення миру шляхом переговорів.

Політик заявив, що якщо державність України припинить своє існування через війну, то Mi Hazank претендуватиме на Закарпаття.

«Якщо державність України припинить своє існування в результаті війни, Mi Hazank, як єдина сторона в Угорщині, претендуватиме на Закарпаття», – заявив він.

Зауважимо, що це вже не перша подібна заява з боку угорського політика. У 2022 році напередодні у День незалежності Польщі угорський депутат Ласло Тороцкаї у соцмережі розмістив фото, зроблене після захоплення Угорщиною Закарпаття у 1939 році, де поляк і угорець тиснуть одне одному руку на кордоні. Депутат заявив, що бажає Польщі знову мати з Угорщиною спільний кордон.

Ласло Тороцкаї раніше вже робив натяк на поділ України, вітаючи Польщу з Днем Незалежності

Після чого небайдужі користувачі поцікавилися у Тороцкаї, чи є він прихильником російської агресії проти України, метою якої є теж загарбання чужої території.

Депутат нічого не відповів, але й не видалив твіт, попри хвилю обурення, яку цей пост спровокував.

У Міністерстві закордонних справ України закликали уряд Угорщини засудити заяви депутата.

Додамо, що Ласло Тороцкаї є колишнім віце-президентом партії іншої радикальної угорської партії «Йоббік». Після політичного скандалу всередині партії він, а також декілька його соратників з партії «Йоббік» заснували ультраправий рух «Наша Батьківщина». На парламентських виборах 2022 року партія подолала 5 % бар'єр для проходження до парламенту, отримавши 6 місць і сформувавши власну фракцію в угорському парламенті.